Monza, Bondo aspetta il Milan: perché sarebbe perfetto per Conceicao

. La formazione rossonera si sta allenando in Arabia Saudita per preparare la semifinale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, in quello che sarà un antipasto per l’assegnazione del primo torneo della stagione per i nostri confini. In attesa di conoscere come sarà il primo Milan targato Conceicao,

, oltre a un esterno offensivo,Il ritorno di Bennacer è sicuramente importante dal punto di vista tecnico-tattico, ma il suo apporto dipenderà dalle garanzie fisiche e atletiche che potrà dare questo momento della stagione in poi. Fofana e Reijnders sono stati costretti agli straordinari, ma è chiaro come anche loro avranno necessità di rifiatare., oltre a Morten Frendrup del Genoa,– legato da un contratto sino al 30 giugno 2027 - del Monza. Il centrocampista francese classe 2003 in forza ai brianzoli sta mostrando quelle qualità che servono per eccellere nel nostro campionato, tanto da catalizzare l’attenzione anche di Lazio e Atalanta (pronta a giocarsi la carta Sulemana come parziale contropartita per tentare l’affondo).

Una crescita che non è passata inosservata in quel di Via Aldo Rossi, con il direttore tecnico– che segue Bondo sin dai tempi del Nancy e della Ligue 2 – cheSi attendono dei colloqui una volta che la dirigenza meneghina sarà tornata dall’Arabia Saudita, cone aspetta una chiamata da parte della società di Via Aldo Rossi.

Si attendono, quindi, contatti ufficiali fra le parti per un giocatore che,, infatti, nasce come centrocampista centrale, ma è in possesso di ottime qualità atletiche e tattiche, oltre a un ottimo controllo della posizione e del pallone che si unisce a un dribbling di tutto rispetto. Tutte ottime abilità che lo rendono, grazie alla sua velocità e al fatto di essere già stato impiegato in passato in Francia come esterno a tutta fascia., impostato sulla fisicità, sull’applicazione della fase di non possesso, sul dinamismo e sull’aggressione a tutto campo sin dalle primissime fasi dell’impostazione avversaria,

