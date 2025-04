Milan, Loftus-Cheek e Walker si allenano in gruppo: cosa filtra per il derby di Coppa Italia

Getty Images

Torna ad esserci un po' di luce in casa Milan. Dopo la sconfitta subita per mezzo dell'Atalanta, che ha allontanato ancora di più i rossoneri dalla possibilità di qualificazione alla prossima edizione della Champions League,, valevole per il ritorno delle semifinali del torneo. Come riportato da Sky Sport, infatti, nell'allenamento odierno a Milanello, siachehanno preso parte all'intera sessione con il gruppo.

Ricordiamo che il terzino in prestito dal Manchester City si era procurato unaed era anche stato sottoposto a intervento chirurgico per accelerare i tempi di recupero. Il centrocampista inglese, invece, nella trasferta di Napoli era stato. Fortunatamente per il Milan, però, entrambi sono tornati ad allenarsi in gruppo e, salvo ulteriori imprevisti, dovrebbero essere a disposizione di mister Conceicao per il derby.Tra i due, quello con maggior possibilità di essere schierato in campo dal primo minuto nel derby contro l'Inter è sicuramente Walker, che vista la sua esperienza in partite da dentro o fuori