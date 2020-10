Ricky Massara, ds del Milan, ha parlato della fine del mercato rossonero prima del match contro lo Spezia:



SUL MERCATO - "Rudiger? Vedremo, se ci sarà opportunità di migliorarci a condizioni accettabili le prenderemo in considerazione e non ce le faremo sfuggire"



SU HAUGE - "Preso anche per l'infortunio di Rebic, abbiamo deciso durante la partita"



SU KABAK - "Rientra tra i nomi che ci interessano, stiamo valutando le condizioni"



SULL'EVENTUALE CENTROCAMPISTA O ATTACCANTE - "Se succederà qualcosa sarà soltanto nel reparto difensivo, ma è difficile"



SU DALOT - "Giocatore di qualità che ci darà una mano"