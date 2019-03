David Neres è un obiettivo del Milan di Elliott: il brasiliano è un pallino di Leonardo ma non solo, visto che il classe 1997 piaceva e non poco anche ai dirigenti della precedente società. Una costante attrazione calcistica per il veloce calciatore dell'Ajax, dotato di un fisico brevilineo che lo rende un'ala offensiva quasi imprendibile, che può agire anche da seconda punta: mancino naturale, completo, dotato di un'ottima tecnica e di un fiuto del gol non indifferente.



DAL SAN PAOLO ALLA JUVE: IL SONDAGGIO DEL MILAN - Il ds del Milan lo conosce molto bene, dato che Neres è cresciuto nelle giovanili del San Paolo, prima di essere prelevato dall'Ajax a diciannove anni e lanciato in prima squadra, dove ha già disputato la bellezza di 55 partite realizzando 18 reti. La grande stagione che lo ha portato a lottare per la vittoria del campionato olandese e a qualificarsi per i quarti di Champions League contro la Juventus, dopo aver segnato al Real Madrid, è culminata con la convocazione e l'esordio con la nazionale maggiore del Brasile. Il rinnovamento che dovrà operare il Diavolo sulle corsie esterne, dove potrebbe arrivare più di un giocatore, porta al conclamato interesse e ai sondaggi della dirigenza rossonera con i Lancieri, come appreso da Calciomercato.com. COSTA 50 MILIONI, IN PASSATO... - Il problema? Il costo del calciatore, che essendo in scadenza nel 2022 e avendo solo 22 anni, viene valutato almeno 50 milioni di euro ed è seguito da mezza Europa. Neres è stato vicino al calcio cinese nel mercato di gennaio, ma in passato fu vicino proprio all'Italia: i vecchi osservatori del Milan, come i nuovi, avevano segnalato l'attaccante classe 1997 già nella passata stagione, salvo poi fare un passo indietro proprio per il prezzo fatto dagli olandesi. Ma nella prossima estate le cose potrebbero essere diverse.



