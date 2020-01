In casa Milan l’ipotesi Under non è ancora spenta. In cerca di un esterno offensivo, i rossoneri continuano a pensare all'attaccante turco della Roma che vede il suo impiego limitato con l’arrivo di Politano. Idea di mercato comunque difficile, perché i giallorossi vorrebbero trattenerlo nella Capitale. È quanto riporta Sky Sport.