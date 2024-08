Milan, 8 giocatori in uscita: da Origi a Saelemaekers, la situazione caso per caso

Mancano 26 giorni al termine ultimo del calciomercato estivo e per ilè arrivato il momento di cambiare passo anche sulle. Sia per una questione di liste che per reperire una maggiore liquidità utile a finanziare quelle operazioni che non sono considerate prioritarie ma che comunque sono importanti per migliorare la qualità complessiva della rosa da mettere a disposizione di Paulo. Due nomi su tutti, per essere chiari:dell’Udinese edella Roma. Andiamo ad analizzare caso per caso le situazioni generali dei giocatori che possono essere considerati sul mercato o cedibili.

- Un solo anno di contratto legaal Milan ma il senegalese è una vera e propria zavorra. L’unica offerta concreta è arrivata dalma Fodè l’ha rispedita al mittente. L’ex Monaco vuole giocare in Premier League e il suo agente lo ha proposto al neopromosso Ispwich Town. In Championship piace a Watford e Leeds.- Il caso dell’attaccante belgaè quello più paradossale: il Milan gli ha chiesto di trovarsi una sistemazione ma Divock non sembra essere così motivato nel muoversi sul mercato. Attende e spera che possa muoversi qualcosa in. Rispedita invece al mittente una proposta dei turchi del

- Yacine non ha cambiato idea: vuole rimanere al Milan perché ci tiene tanto. E per questo ha rifiutato due offerte: una dall’e l’altra dall’Il club rossonero chiedeper l’ex Bordeaux e spera di incassare questa cifra per finanziare il colpo Samardzic. In caso contrario Adli rischia diper la serie A.- Luka resta in uscita dal Milan perché Fonseca non sembra voler puntare su di lui come vice-. Jovic ha mercato inma sembra orientato ain rossonero.

- Quello di Ismael è certamente un caso particolare: per il Milan èanche per una cifra inferiore al valore della clausola rescissoria () ma l’algerino non ha un grande mercato. Sono state annunciate due offertema per il momento si tratta solo di rumours.- Tommaso é un giocatore buono per tutte le stagioni, utile per le liste e sempre ben disposto al sacrificio. Il Milan lo terrebbe volentieri ma c’è sempre da considerare il discorso relativo alla possibilepesando praticamente 0 a bilancio. Ilha mostrato un certo interesse.

- Alexis doveva essere il primo tra i giocatori a lasciare Milanello e invece ha incassato ladi Fonseca grazie a un lavoro importante in questo precampionato. Il belga ha grandi chances dima se dovesse arrivare una proposta daallora il discorso cambierebbe.- Sul canterano rossonero Nasti c’è il: il Milan ne sta parlando all’interno della trattativa per il giovane gialloblù, classe 2006. Qualche offerta è arrivata anche da club di serie B, Furlani valuta anche la cessione a titolo definitivo.