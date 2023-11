Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro l'Udinese:



"E' successo che non abbiamo fatto la partita che potevamo e volevamo fare, perdendo lucidità e qualità col passare del tempo. Nelle settimane in cui non sono arrivati i risultati almeno c'erano le prestazioni. Deve preoccuparci tutto, sia la mancanza di punti che quella di gioco. Non ci possono essere scusanti, questa partita ci doveva dare slancio e non aver colto questa occasione ci deve far riflettere. Psg? In ogni caso dobbiamo affrontarlo e non abbiamo alternative alla vittoria. Vedremo quel che riusciremo a fare".



JOVIC - "E' una punta brava a fare la sponda, a ricevere palla e a smistare. Siamo andati poco dentro dalle due punte, era una delle prime volte che giocava dall'inizio. Non penso che abbiamo perso per colpa sua. Abbiamo giocato con le due punte per provare ad appoggiarci di più, ma abbiamo perso fiducia e siamo andati al di sotto delle nostre potenzialità".



ATTEGGIAMENTO - "Sappiamo come vogliamo giocare quando abbiamo Pulisic e Chukwueze, le partite cambiano ma questo è il calcio. I fischi dei tifosi sono giusti soprattutto nei miei confronti perché non siamo all'altezza".



IBRAHIMOVIC - "Tanti discorsi sono volti unicamente al risultato. Nelle ultime settimane le prestazioni c'erano state oltre errori pagati a caro prezzo. Il gioco deve migliorare, assolutamente, ma devo concentrarmi su quello. Sapete come la penso su Zlatan, ma ho tutto per lavorare e non mi manca nulla"