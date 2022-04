Un traguardo., una medaglia di un'avventura iniziata il 9 ottobre 2019, quando fu scelto da Maldini per sostituire l'esonerato Marco Giampaolo. In questi due anni e mezzo l'ex Inter ha saputo rialzare e rivitalizzare un Milan tornato a essere protagonista in Serie A, tornato a lottare per lo scudetto dopo anni di attesa. I numeri confermano il grande lavoro dell'allenatore di Parma, cheCon un successo lunedì sera contro i rossoblu, il Milan salirebbe a quota 69 punti in classifica dopo 31 partite, sul gradino del podio dopo i 70 della stagione 2005/06 e iIl Milan e Pioli hanno grandi ambizioni ma ora viene il difficile. Non solo perché arrivano partite importanti.. Indipendentemente da chi si è seduto in panchina, i rossoneri, negli ultimi sei anni, hanno sempre perso punti nel quarto mese dell'anno.. Nel 2018-19 furono solo 5 in 15 con Gattuso, addirittura 7 in 6 partite l'anno prima, sempre con l'ex numero 8 in panchina. Con Montella, nella stagione 2016-17 furono 6 in 15, con Mihajlovic, poi sostituito da Brocchi, 6 su 15 nel 2015-15, mentre con Inzaghi, nell'aprile 2015, arrivarono solo 5 punti. Nelle ultime dieci stagioni solo Seedorf (9 punti su 12) e Allegri (10 su 15 nel 2011-12) hanno fatto meglio.