Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato così a La Gazzetta dello Sport dopo la sconfitta ai rigori contro la Juventus:Chi ha cominciato la partita oggi si allena soltanto da sette giorni. Queste gare sono importanti perché ci danno la condizione giusta per il campionato. Il prossimo impegno sarà molto difficile, ogni partita ci dice qualcosa, speriamo di arrivare a inizio campionato nella migliore condizione possibile". Poi sull'infortunio di, che ha chiesto il cambio dopo venti minuti per un affaticamento muscolare alla coscia destra: "Ha avuto un affaticamento, dice di essersi fermato in tempo"."La sua condizione fisica sta migliorando, sono solo due settimane che lavoriamo.. Coppia con Leao? Dopo una palla inattiva si sono scambiati di fascia, ma abbiamo Leao molto forte a sinistra, Chukwueze molto forte a destra, Pulisic che può giocare molto bene ovunque"."Lui e Pulisic si allenano insieme solo da pochi giorni, ma hanno caratteristiche che si incastrano bene. Sono contento di come si stanno muovendo, hanno bisogno di tempo di adattamento. Sono giocatori maturi che però cambiano avversari, campionato e compagni."Ci eravamo parlati un paio di volte,. E' veloce, tecnico, forte nell'uno contro uno e attacca la profondità. Mi sembra un attaccante esterno completo, ma finché non lo alleno non lo posso dire".