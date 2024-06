Milan Primavera, sarà Guidi il dopo Abate: chi è l'uomo di fiducia di Vergine

Getty Images

Ilha scelto chi siederà sulla panchina delladopo l'addio di Ignazio Abate: si tratta di, tecnico classe 1976 che vanta una grande esperienza per quel che riguarda le giovanili, avendo lavorato con Fiorentina, Milan e Nazionale italiana.La carriera da tecnico di Guidi comincia nel 1998, data del suo ingaggio da parte delle giovanili dell’Empoli dove rimane fino al 2004. Poi è la volta della, e nel giro di un decennio ecco la vera e propria consacrazione a livello di Primavera: pianta i semi del dominio degli ultimi anni soprattutto in Coppa Italia facendo registrare nelle sue 110 partite una media punti di 2.06. Nel 2017 tenta il salto in: 22 panchine tra Italia U19 e U20, quindi qualche esperienza nelle prime squadre di Gubbio, Casertana e Teramo nel giro di 3 anni, senza particolari successi. Vincenzo Vergine, con cui torna a collaborare dopo Firenze lo rivuole con sé e lo porta alla, con la Primavera della quale vince subito Coppa Italia e Supercoppa, strappando peraltro proprio alla Fiorentina l'unico titolo negli ultimi 6 anni. Oggi lo stesso Vergine, che lavora per il Milan, lo ha chiamato per la terza volta.

Nella Primavera gigliata è stato il maestro di giocatori come Gianluca, Lucae Gaetano. Ora, al Milan, potrà lavorare con i più giovani della squadra vicecampione di Youth League e far crescere altri giovani prospetti.