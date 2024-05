Milan, Pulisic: 'Un onore essere associato a Kakà, è stato un gran primo anno'

17 minuti fa



Il calciatore del Milan, Christian Pulisic, premiato nel corso della XXIX edizione del Premio Gentleman FairPlay, ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal palco:



Cosa pensi della tua prima stagione in Italia, al Milan? "È stato fantastico, sono molto grato per l'opportunità di giocare nel Milan. Amo la città, la squadra, è stato un grande primo anno per me. Anche il cibo non è così male (ride, ndr)".



Sei stato il primo centrocampista del Milan a segnare più di 10 gol dopo Kakà. "Ho visto la statistica. Bello essere associato a un giocatore del genere, una leggenda del club, devo veramente ringraziare se ne faccio parte".