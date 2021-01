Un'assenza importante. Lo dice il campo, lo confermano i numeri. Da quando è arrivato in rossonero, nell'estate 2017, Hakan Calhanoglu ​ha saltato quattordici partite di campionato, le ultime due perché positivo al Covid.L'ultima sabato contro l'Atalanta, un match nel quale si è sentita tremendamente la sua mancanza. Nell'ultimo anno il numero 10 turno ha svoltato, la differenza rispetto al passato si è vista. Ha fatto il tanto atteso salto di qualità, è diventato un giocatore fondamentale e imprevedibile tra le linee, prezioso anche in fase di copertura. Il vero valore aggiunto, che né Meite né Brahim sono stati in grado di sostituire.Manca, eccome se manca, il Milan spera di riaverlo presto, ma. Il diretto interessato, due giorni fa ha aggiornato la situazione ("​I primi giorni sono stati un po’ tosti, ma ora mi sento bene e sto procedendo con il mio isolamento come previsto"), tra domani e mercoledì potrebbe fare il tampone, che potrebbe dargli la luce verde che tanto aspetta, per tornare a disposizione. Il protocollo, da questo punto di vista, parla chiaro: gli asintomatici possono rientrare dopo almeno 10 giorni di isolamento e non più 14 e un tampone negativo. ICalciatori, calciatrici e arbitri che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positivi al tampone - e qui siamo quindi nel caso dei positivi a lungo termine - in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni.Calhanoglu, per il quale il Milan ha comunicato la positività domenica 17 gennaio, salterà sicuramente i quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma domani sera,, previsto per sabato alle 15. Altrimenti punterà al Crotone, in calendario il 5 febbraio prossimo.