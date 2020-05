Protagonista di una diretta Instagram col giornalista spagnolo MisterChip, il portiere del Milan Pepe Reina ha risposto così sul suo futuro: "PSG? Non c'è nulla, hanno già Keylor Navas, Areola, Sergio Rico... E poi io ho un contratto col Milan, vedremo". Sull'ipotesi Real Madrid: "Parlerò di nuovo con Florentino (ride, ndr)... Ho giocato in tantissime grandi squadre, ma mi resta il cruccio di non aver mai vinto la Champions League".