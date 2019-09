Ante Rebic è stato il colpo last-minute del Milan. Un acquisto ultimato grazie alla regia dell'agente Fali Ramadani e di Zvone Boban, abili a far abbassare le pretese economiche dell'Eintracht Francoforte e a liberarsi anche di un giocatore fuori dal progetto come Andrè Silva. E pensare che anche l'Inter si era mosso per questa seconda punta classe 1993 ma si era vista richiedere una cifra molto diversa, intorno ai 40 milioni.