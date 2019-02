Al termine di Milan-Cagliari, Ricardo Rodriguez parla a Sky Sport: "Io voglio sempre giocare e quando il mister mi dà questa fiducia provo sempre a farlo bene. Voglio sempre fare meglio per la squadra. Il Milan migliore da quando sono in Italia? Abbiamo fatto molto bene il primo tempo, meno la ripresa, ma quando vinciamo è una buona partita. Vogliamo restare al quarto posto. Piatek? E' tranquillo, lavora e vuole fare sempre gol: finché lo fa, a noi va bene! Gioco più dietro? Faccio quello che chiede il mister, ma quando posso vado avanti e sono anche pericoloso. Rapporto con Gattuso? Lui con me è normale come con tutti gli altri, io provo a fare sempre meglio e credo che gli piaccia come gioco".