Milan, scatto De Zerbi per la panchina: in quota superato Allegri, per i bookie resiste l’opzione Conte

Redazione Calciomercato

DNA rossonero e voglia di stupire in un top-club. Robertoè pronto a tornare in Italia e la squadra prescelta potrebbe essere il, club dove ha mosso i primi passi da giocatore a livello giovanile. I betting analyst disono sicuri: l’approdo in rossonero di De Zerbi è in pole a 2,50, in netta discesa rispetto al 7,50 del mese scorso, con la quota di Massimiliano Allegri raddoppiata, da 1,75 a 3,50.Chiude il podio in lavagna Antonio, visto a 4,50 davanti a Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini offerti a 6 volte la posta. Si gioca a 10 una conferma – sempre meno probabile – di Sergio Conceicao mentre un romantico ritorno a Milano di Carlo Ancelotti è fissato a quota 25.