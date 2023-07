Il vuoto lasciato da Frederic Massara almeno a livello dirigenziale è stato colmato. Il Milan dal momento della separazione con Maldini e con il suo ormai ex-direttore sportivo aveva scelto e comunicato di non riassegnare quella posizione affidando all'ad Giorgio Furlani, al capo dell'area scouting Geoffrey Moncada e al parere del 'coach' Stefano Pioli le scelte relative al mercato e alla gestione dell'area sport del club. Una decisione legata alla ricerca del profilo più adatto ad inserirsi all'interno delle nuove dinamiche e che oggi ha visto una conclusione con il profilo di Antonio D'Ottavio.



ROSSONERO DAL 2017 - D'Ottavio non è un nome nuovo all'interno del club rossonero e, al contrario, questa scelta come nuovo direttore sportivo è più un premio per l'ottimo lavoro svolto finora nel ruolo di osservatore. Arrivato al Milan nel 2017 all'interno dello staff di Massimiliano Mirabelli, D'Ottavio resiste al cambiamento grazie all'ottimo lavoro svolto entrando poi a far parte anche dello staff di Geoffrey Moncada diventando col tempo il suo braccio destro più fidato. Nell'ottica di un inserimento di un ds in grado di rapportarsi al meglio con l'attuale squadra mercato, il suo profilo, che già conosce metodologie e pensieri di Moncada, non poteva che essere quello più azzeccato.