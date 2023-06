Gentile Procuratore,a scrivere è un tifoso di calcio, amante del fantacalcio, del calciomercato e di tutto quello che ruota intorno a questo meraviglioso sport. Che però a volte di meraviglioso ha ben poco a livello umano, poca riconoscenza e rispetto per chi ha dato tanto al calcio sia in campo che come dirigente. Il riferimento a Paolo Maldini è chiaro e non necessita di ulteriori spiegazioni. Quello che però mi lascia perplesso è il "mercato" dei direttori sportivi, chi va e chi viene...Giuntoli dove si accaserà? Tare troverà un altro ingaggio? Alla Juventus chi si assumerà il delicato compito di ricostruire una rosa competitiva? In definitiva chiedo: il mercato dei direttori sportivi è ormai diventato più importante di quello dei calciatori? Qualcosa mi sfugge...Riccardo di Milanonelle scelte tecniche riferite ai giovani calciatori. Abbiamo assistito, nelle scorse settimane, egià nelle sedi dei settori giovanili (es. Samaden dall'Inter all'Atalanta!), così come ci stiamo apprestando a diventare spettatori di altrettanti simili scenari ai piani alti dei club italiani più blasonati. Per rispondere alla tua puntuale domanda,. Nella stanza dei bottoni chi arriverà? Qualche settimana ancora di attesa e via alle previsioni di mercato, quelle vere, quelle che animano i tifosi, gli sponsor, gli acquisti degli abbonamenti allo stadio ecc. Che si dia al più presto il via alle danze del business del pallone!quanta importanza ha il ruolo del Direttore Sportivo oggi in Italia? Quanto sono influenzati nel loro lavoro dagli stessi Presidenti, da allenatori e procuratori?