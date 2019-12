Secondo quanto riportato da Tuttosport per rinforzare il reparto dei terzini il Milan sta tenendo vive due piste in vista di gennaio quando uno fra Calabria e Rodriguez, davanti ad offerte importanti, potrebbero partire. Si tratta di Layvin Kurzawa in scadenza a fine anno col PSG e Mehmet Celik del Lille. Il primo è un terzino sinistro, il secondo invece è destro e la priorità del possibile acquisto dipenderà soprattutto da quale dei giocatori in rosa alla fine potrebbe partire.