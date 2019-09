Alessio Romagnoli vuole giocare in Champions League. Senza mezzi termini, dopo la partita vinta 3-1 dall'Italia contro l'Armenia, il difensore ha ammesso di aspirare a disputare la miglior competizione europea per club. Schierato dall'inizio al posto di Chiellini al centro della difesa, il centrale del Milan ha dichiarato a Rai Sport: "Champions col Milan? Giocarla non sarebbe male perché hai modo di confrontarti con i migliori al mondo. ​È un obiettivo, per un giovane come me è importante giocarla. E i campioni la giocano. Devo farlo anch'io per forza".



CHIELLINI - ​"Giorgio è un grandissimo giocatore e un uomo fantastico. Chi giocherà al suo posto cercherà di dare il massimo".



IL MATCH - "Le partite diventano facili al fischio finale se si vince. In queste partite si rischia di fare brutte figure. Il gol dell'Armenia? Noi cercavamo di scappare fino all’area di rigore. E' capitato che lui ha messo la palla giusta per il taglio. Io ero dietro e non ho visto".