Buone notizie per il Milan, il ritorno di Ante Rebic è ormai dietro l'angolo. Fuori dallo scorso 27 settembre per la sublussazione del gomito rimediata contro il Crotone, l'attaccante croato sembra ora aver superato l'infortunio: l'ultima lastra effettuata ha dato esito positivo, l'ex Eintracht è tornato ad allenarsi in gruppo.



QUANDO TORNA - Sorride Pioli, che però non correrà rischi: salvo clamorose sorprese, Rebic non sarà impiegato nella sfida di Europa League contro lo Sparta Praga, in programma giovedì sera, ma sarà a disposizione per la prossima gara di campionato, con il Milan impegnato in casa dell'Udinese nel lunch match di domenica. Un'altra freccia nell'arco dei rossoneri, Rebic è pronto a tornare.