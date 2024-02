Milan, Simic e un futuro da scrivere

È stato un esordio col botto, quello di Jan-Carlo Simic col Milan. Dopo qualche settimana di allenamento con la prima squadra e un paio di panchine, il 17 dicembre scorso Stefano Pioli scelse di mandarlo in campo contro il Monza. Una decisione che il classe 2005 ripagò senza dubbio: un gol segnato, zero subiti e una personalità difficile da credere per un ragazzo della sua età. Tanto da convincere Pioli a farlo scendere in campo in altre due occasioni in campionato, oltre alle partite contro Cagliari e Atalanta in Coppa Italia a inizio gennaio.



CAMBIO DI PROGRAMMA - Da lì in poi, basta campo. Simic ha sempre continuato a far parte della prima squadra rossonera, senza però mai scendere in campo. Il miglioramento di condizioni di Kjaer e l'arrivo - o meglio, il ritorno - di Gabbia dal Villarreal hanno ridotto le opportunità per il 18enne. Spazio che, con ogni probabilità, si ridurrà ulteriormente nelle prossime settimane, quando Tomori e Kalulu torneranno a disposizione dai rispettivi infortuni.



FUTURO DA SCRIVERE - Questo per quanto riguarda la questione campo. Ce n'è però un'altra da affrontare su Simic, ed è quella legata al suo futuro. Il contratto del 18enne è infatti in scadenza tra poco più di un anno, nel giugno 2025. Un contratto ancora non da "grande", che non è stato adeguato prima del suo esordio e nemmeno dopo, quando le sue prestazioni sono finite sotto l'occhio di tutti. Una firma sul futuro ancora da scrivere e rimandata, che può però diventare anche un rischio...