Marco Simone, ex attaccante del Milan, è il nuovo allenatore del Ratchaburi, club thailandese. Eppure, l'ex 69 rossonero, doveva esser l'allenatore del Milan B. Queste le sue parole a gianlucadimarzio.com: "Avevo trovato l’accordo con Mirabelli per allenare la squadra B del Milan. Tutto fatto, due anni di contratto. Avevamo già organizzato il ritiro, le convocazioni dei calciatori, avevamo programmato tutto anche con Beretta e Lupi. Il cambio di società ha però modificato le carte in tavola. Mi chiamò Leonardo per dirmi che la squadra B non era più una priorità. Dopo l’esonero di Lupi come allenatore della Primavera sono stato richiamato in sede da Leonardo e Maldini che mi hanno proposto la panchina. Io accettai, poi scelsero Giunti. Ci può stare, il calcio è così. Io avrei allenato una squadra B, o la Primavera solo al Milan. Sarebbe stata una vera e propria scelta di cuore, credo che questo la nuova società non l’abbia capito fino in fondo"