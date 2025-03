Milan, tensione con Theo Hernandez: De Cuyper l’erede, si prospetta una trattativa alla De Ketelaere

Redazione Calciomercato

Tra le tante problematiche che ildovrà risolvere ce n’è una particolarmente importante e anche scomoda: il futuro di Theo Hernandez. Le condizioni sulle quali si sta ragionando sul futuro sono tutto tranne che ottimali con un contratto in scadenza nel 2026, l’annata orribile del francese e i tanti dubbi che sono nati tra società e tifosi stessi. La sensazione è che la prossima possa essere l’estate dell’addio, con o senza rinnovo.

- L'erede di Theo Hernandez ha già un nome ed un cognome, Maxim De Cuyper.dove il terzino sinistro belga mise in luce tutte le proprie importanti capacità realizzative.Il Milan sa, per esperienza diretta, che con il Bruges conviene sempre giocare d’anticipo perché poi diventa dura. I ricordi della trattativa per De Ketelaere sono ancora freschi,