Milan, Theo Hernandez chiede chiarezza: vuole rinnovare ma non ha gradito la trattativa con il Como

Theo Hernandez sta vivendo la fase più delicata e difficile da quando veste la maglia del Milan. Sei anni intensi, con successi indimenticabili come lo Scudetto numero 19 vinto da assoluto protagonista, che meritano rispetto e chiarezza. Le tante voci degli ultimi giorni sul suo conto (dal colore dei capelli a un Milan deluso per le sue prestazioni stagionali) hanno scatenato la reazione del terzino francese che ha pubblicato una Instagram stories polemica sul proprio account.

THEO VUOLE RINNOVARE - Le lungaggini sul rinnovo e qualche questione personale hanno tolto quella serenità, mista a una sana strafottenza, che aveva contraddistinto l’esperienza con la maglia rossonera del giocatore francese. Nonostante il momento negativo, Theo non ha cambiato priorità per il futuro: vuole rinnovare con il Milan. E per questo motivo ha rispedito al mittente diverse proposte a gennaio (Como, ma non solo).