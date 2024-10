Milan-Theo Hernandez: dal "tutto sotto controllo" di Ibrahimovic al "nessuna trattativa" dell'agente, quante versioni sul rinnovo

Campo e mercato, il casoin casacontinua ad allargarsi e la gestione del presente e del futuro del terzino francese inizia ad assumere contorni sempre più complicati. Non ci sono infatti soltanto i problemi del rettangolo verde (dal cooling break all'espulsione con tanto di rigore "soffiato" a Morata e Pulisic nonostante la fascia da capitano) a tenere banco, ma anche e soprattutto la questione ormai datata relativaNella serata di ieri le parole dell'agente hanno fatto scalpore, maCon l'inizio della nuova stagione il primo a prendere parola fu Zlatan Ibrahimovic: ", abbiamo tre giocatori nelle semifinali dell'Europeo. Poi noi sappiamo che è molto felice qua, che la famiglia sta bene, con il nuovo allenatore avrà molto più spazio per giocare come piace di più a lui.. Di fatto fu il periodo in cui, come raccontato da Quillon, il club chiese all'agente se il giocatore fosse felice di restare a Milano. E Zlatan aggiunse:Poi fu la volta di Theo Hernandez che, dal ritiro della Francia e in pieno mercato con tanto di rumors su Real Madrid e Bayern Monaco non chiuse la porta ad un addio:Sono giorni intensi, il Milan fatica a chiudere i suoi colpi, ma l'amministratore delegato Giorgio Furlani prova a calmare le acque rivolgendosi ai tifosi a margine della tournée americana: "i".

Passano i mesi, la stagione inizia e tutto torna a tacere, anche il mercato con il terzino francese che rimane a Milano. Secondo Quillon quei mesi sono di silenzio totale, ma Ibrahimovic presentando Youssouf Fofana dice una classica bugia bianca da dirigente: "Stiamo parlando. E' tutto sotto controllo, è tutto ok.- Theo è rimasto a Milano la stagione è iniziata, gli episodi di campo iniziano a sommarsi, ma dopo la vittoria contro il Lecce Theo Hernandez riprende parola in prima persona dribblando la domanda sul rinnovo:Che Theo sia felice al Milan è cosa nota, che possa riuscire ad ottenere il rinnovo di contratto entro fine anno lo sembra sempre meno e l'intervista di Quillon a Telelombardia lo testimonia. L'agente del giocatore parla di "Nessuna trattativa" e di "Silenzio da 4 mesi". Ma soprattutto apre anche la porta ad un addio:Qualcosa sostanzialmente si è rotto e ora servirà un ampio lavoro di diplomazia per ricucire un rapporto che soltanto 4 mesi fa si doveva "risolvere in un minuto"