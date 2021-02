Un'altra prova brillante per Fykaio Tomori, schierato da Stefano Pioli accanto ad Alessio Romagnoli nella gara vinta 4-0 dal Milan contro il Crotone. Il difensore è arrivato in rossonero con sei mesi di ritardo. Paolo Maldini, infatti, è un grande estimatore del giocatore classe 1997 e aveva provato a prenderlo già in estate.