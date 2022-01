L'infortunio di Fikayo, oltre a quello già noto di Simonha aperto un fronte di emergenza importantissimo in casanel reparto arretrato. Gabbia e Kalulu, aspettando Romagnoli, dovranno fare gli straordinari e, sebbene la dirigenza rossonera ritenga affidabili i due giovani,"Si fanno troppi nomi e non possiamo smentire tutto, noi lavoriamo a fari spenti. I nostri sono difensori affidabili, non è detto che arrivi qualcuno".era stato sibillino nel prepartita della sfida di Coppa Italia contro il Genoa,ma senza alimentare alcuna di quelle piste. Poi l'infortunio di Tomori ha inevitabilmente cambiato i piani del dirigente rossonero che ha immediatamente riattivato (i contatti per i due nomi più importanti sul taccuino dei suoi collaboratori: Sven, che però è stato tolto dal mercato per gennaio, erinforzare il reparto, dato che verrebbe anche strappato alla concorrenza dell'Inter.Due nomi dal costo importante, che costringerebbero Elliott ad aprire il portafoglio su un anticipo del budget programmato per la prossima stagione. Non una scelta semplice e che in passato è stata difficilissima da attuare nel mercato di riparazione.con profili proposti e che possano rappresentare un'occasione low cost, magari in prestito con diritto di riscatto, come avvenuto un anno fa proprio con Tomori. Ericdel Manchester United è l'ultimo della lista, ma è impegnato in Coppa d'Africa e non risolverebbe il problema nell'immediato. Quello dell'ivoriano non è l'unico nome perché piacedel PSG (per cui non è arrivata ancora l'apertura al prestito), ma anchedel Chelsea edel Manchester City sono stati proposti, così comedel Verona (che piace anche alla Lazio). E non saranno gli unici da qui al 31 gennaio.Tutti nomi che saranno approfonditi soltanto se fallirà l'assalto ai due big citati in precedenza.Gabbia e Kalulu, per ora, rappresentano il presente su cui riporre la propria fiducia. Maldini non vuole farsi prendere per la gola da chi si siederà al tavolo con lui.