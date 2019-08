Si ferma, Lucas Biglia. Problemi all'adduttore per il centrocampista del Milan, che era stato uno dei punti fermi del centrocampo di Marco Giampaolo nelle amichevoli estive. Sulla lista dei partenti, l'argentino ha saputo conquistare l'allenatore abruzzese, che gli ha affidato le chiavi del centrocampo in attesa di Bennacer. Ma il Principito, come riporta Sky Sport, si è fermato.



Condizioni da valutare per l'ex Lazio, ma la sensazione è che si vada verso il forfait a Udinese, con Giampaolo che pensa di sostituirlo con Calhanoglu in cabina di regia, più Borini e Paquetà ai suoi lati e Suso nel ruolo di trequartista. Biglia tiene tutti sulle spine, nelle prossime ore se ne saprà di più, ma l'esordio con l'Udinese è a forte rischio.