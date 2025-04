Milan, la Roma punta sulla “stretta di mano”: come può andare in porto lo scambio tra Saelemaekers e Abraham

Per i bilanci bisogna attendere la fine del campionato, Roma e Milan sono ancora in corsa per i propri obiettivi. Magari non sono quelli primari fissati a inizio stagione ma ci sono ancora punti pesanti in palio sia per la corsa alla Champions League che a quella per l’Europa League. Chi si è portato avanti nel lavoro è sicuramente Alexis Saelemaekers, che nella Capitale sta vivendo una stagione importante, probabilmente la migliore della sua carriera con 6 gol e 4 assist in 19 partite dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare la prima parte di stagione. Il belga vorrebbe rimanere in giallorosso oltre la scadenza dell’attuale accordo prevista per luglio, ma il sul futuro è legato a quello di Tammy Abraham, arrivato anche lui al Milan con la formula del prestito secco.

STRETTA DI MANO - La Roma pensava di arrivare a questo punto della stagione con il cartellino di Saelemaekers già in tasca, ma i contatti con il Milan di gennaio non sono stati propriamente rose e fiori. Da una parte il ds capitolino Florent Ghisolfi voleva anticipare l’acquisizione del belga in cambio di Abraham più un conguaglio economico mentre il collega e connazionale Geoffrey Moncada rispondeva picche. In quella fase della stagione era troppo il divario tra un Saelemaekers titolare fisso e trascinatore della Roma e un Abraham incupito tra panchina e qualche spezzone di partita. Il board giallorosso è convinto che alla fine prevarrà la volontà di mantenere inalterati i buoni rapporti tra i club e la famosa stretta di mano della scorsa estate.

NUOVI TERMINI - Su Saelemaekers si sono attivati diversi club, soprattutto dalla Premier League e questo aspetto non lascia tranquilla la Roma. Ecco perché nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti con il Milan per provare a trasformare un accordo verbale in un affare concreto e, possibilmente, anche concluso. Ghisolfi è consapevole che le tempistiche non saranno brevi perché che in questo momento il club rossonero è tutto un work in progress focalizzato sulla scelta del nuovo direttore sportivo. Ma attenzione a quella che sarà la nuova proposta della Roma: pareggiare la valutazione di Abraham da 25 milioni per Saelemaekers chiudendo l’affare con uno scambio alla pari o con il rinnovo del prestito per un’altra stagione ancora. Termini economici che potrebbero anche fare al caso del Milan che però prima dovrà sciogliere le riserve su un Tammy comunque protagonista di un ottimo finale di stagione. E lo stesso attaccante inglese dovrà decidere se andare incontro o meno al club rossonero decurtando l’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione.