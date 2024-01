Milan, Zirkzee prima scelta: la decisione su Sesko

Nessuna nuova notizia, ma una conferma importante, quella dell'interesse per l'estate del Milan per Joshua Zirkzee, come riporta Sky Sport. Il centravanti del Bologna è assolutamente la prima scelta per l'attacco, ma ci vuole un investimento importante. Il piano B è Benjamin Sesko del Lipsia.



IL PUNTO - Nonostante Giroud sia in ottima forma e Jovic si stia meritando il rinnovo del contratto a suon di gol decisivi, la dirigenza rossonera sta già lavorando sul prossimo grande investimento che verrà fatto sul numero 9. Zirkzee è proprio l’attaccante preferito da Geoffrey Moncada. I numeri di questa stagione, con 7 gol e 2 assist in 19 partite, certificano la crescita di un giocatore pronto per il ritorno in una big europea. Per Sesko, invece, per portarlo via dal Lipsia, servirà pagare la clausola rescissoria da 50 milioni che i tedeschi non sono intenzionati a negoziare, almeno per il momento.