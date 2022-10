Gravissimo fatto di cronaca alle porte di Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo quanto ricostruisce il tg di La7, un uomo di 46 anni sarebbe entrato in possesso di un coltello, rubato dagli scaffali del supermercato Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago, e avrebbe aggredito 6 persone ferendone 3 in maniera seria. Tra gli individui colpiti dai fendenti dell'aggressore - un uomo affetto da disturbi psichici - ci sarebbe anche il difensore spagnolo del Monza Pablo Marì.



I fatti si sono svolti intorno alle 18.30, quando l'uomo - che aveva un problema di depressione ed era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio - ha afferrato un coltello all'interno del supermercato e si è scagliato contro alcune persone, ferendone in maniera seria tre: due uomini di 28 e 30 anni ed uno di 40 anni. Nello specifico, il giocatore spagnolo del Monza è stato trasportato subito a Niguarda in stato di coscienza. L'allenatore del Monza Raffaele Palladino e l'amministratore delegato Adriano Galliani hanno raggiunto immediatamente il ragazzo in ospedale, trasportato con l'elisoccorso in codice rosso. Colpiti in maniera più lieve un uomo di 80 anni e due anziane donne. La dinamica dell'episodio è tuttora al vaglio degli inquirenti e si apprende, tra l'altro, che l'aggressore sarebbe stato immobilizzato da altri clienti presenti nel Carrefour di Assago prima dell'intervento delle forze dell'ordine.



seguono aggiornamenti...