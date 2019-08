Sergej Milinkovic-Savic è ancora e comunque al centro del mercato. Il suo passaggio al Manchester United non è mai entrato nel vivo e ora che la Premier ha chiuso i propri battenti il suo futuro resta fortemente un'incognita. La volontà di rompere con la Lazio non c'è, ma è altrettanto vero che club interessati a lui non mancano.



L'INTER CI PROVERA' - La Juventus a inizio mercato ha fatto un pensiero sul centrocampista serbo. Il club bianconero lo considerava un'alternativa a Paul Pogba per rinforzare il centrocampo, ma con l'acquisto di Rabiot e le mancate cessioni di Matuidi e Khedira il club bianconero ha mollato la presa. Chi non ha mai affondato il colpo ma ci sta pensando seriamente, invece, è l'Inter dell'ad Beppe Marotta che da tempo vorrebbe portare nella propria squadra Milinkovic-Savic. Entro fine mercato un tentativo i nerazzurri lo faranno e l'assist questa volta arriva proprio dal giocatore.



SE QUALCOSA DEVE ACCADERE... - Arrivano da Sport Plus delle nuove parole di Milinkovic-Savic che conferma la possibilità di lasciare il club durante l'estate: "Non mi sentirete mai dire che voglio lasciare la Lazio. Non ho mai menzionato un possibile trasferimento al Manchester United, era solo un articolo di giornale. Non mi pesa la situazione perché so che c'è tempo per un eventuale trasferimento. Se qualcosa deve accadere, accadrà, finora non c'è nulla e stiamo andando avanti".