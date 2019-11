Il centrocampista della Lazio Sergej Milenkovic-Savic parla dal ritiro della nazionale serba a Sport Klub: "Lazio? Abbiamo iniziato a giocare bene, ottenendo quattro vittorie consecutive in campionato. I risultati non sono arrivati in Europa League, ma ora è il momento di pensare alla Serie A dove l'obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro. L'obiettivo è sempre questo, negli ultimi anni l'abbiamo fallito, ma in questa stagione abbiamo la qualità per centrarlo. Immobile? Ciro è uno dei migliori attaccanti in Italia e lo dimostra sempre. Spero che faccia sempre più goal e assist. Serbia? In questo momento sto molto bene. Ho giocato una partita contro il Lussemburgo, a ottobre non ho potuto rispondere alla chiamata della Serbia per un infortunio. Adesso abbiamo altre due partite e in generale non vedo l'ora che arrivi la nazionale, perché è il momento clou della mia carriera".