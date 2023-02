"Per ragioni di merito e di metodo, sarebbe meglio rivedere quell’emendamento sul calcio". Più o meno questo il contenuto della telefonata a Palazzo Chigi da parte del Quirinale, che ha messo un freno all'estensione dei diritti tv dai tre ai cinque anni anche per l'accordo attualmente in essere. Il testo deve approdare nell’Aula di Palazzo Madama tra martedì e mercoledì e uno stop metterebbe a rischio molte norme a cui la maggioranza, capeggiata per quanto riguarda i temi calcistici dal patron della Lazio Lotito, tiene molto. Lo riporta il Corriere della Sera.