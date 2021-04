Matteo Salvini, leader della Lega, commenta l'episodio degli insulti social al figlio di Andrea Pirlo, allenatore della Juventus: "Totale solidarietà e un abbraccio, non si può arrivare a tanto per quello che comunque è un gioco. Questi non sono ‘tifosi’, sono imbecilli: complimenti a te per la saggezza e solo pena per questi frustrati" quanto scritto sui social.