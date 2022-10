La rinascita dell'Inter passa anche dalla qualità di Calhanoglu e Mkhitaryan. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Di sicuro c’è un’altra Inter che ha ritrovato la sua identità, difesa più protetta e attacco veloce, il tutto esaltato da una mediana mai così creativa: giocando con due teorici 10 (Calha & Miki) la qualità non può mancare. E in un campionato che non è la Premier questo fa la differenza. Bravo Inzaghi a pensarci, mentre altri cercano le formule dell’“equilibrio”. Ma meglio non dimenticare che una Salernitana così è un invito alla rinascita per tutti”.