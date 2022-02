Blaise Matuidi lascerà l'Inter Miami nei prossimi giorni. Ad annunciarlo è stato il tecnico Phil Neville in conferenza stampa: “Posso dire solo cose straordinarie su di lui. È uno dei giocatori dello spogliatoio su cui ho fatto più affidamento, ma abbiamo dovuto prendere una decisione molto difficile per ricostruire la squadra e lui ne ha fatto parte. Gli auguro buona fortuna". Sotto contratto con l'Inter Miami fino a fine anno, Matuidi dovrà quindi trovare un accordo con la dirigenza per una risoluzione. L'ex centrocampista della Juventus è stato cercato dal Troyes e ha ricevuto diverse offerte dal Qatar.