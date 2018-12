poi ancora Messi e poi ancora Ronaldo. La storia recente di quello che un tempo era il premio per il miglior calciatore dell'anno nel calcio europeo, delsi era trasformata negli ultimi anni in un autentico duopolio fra la stella del Barcellona e quella oggi alla Juventus.da Zara, nato nel 1985 e cresciuto in Croazia fra guerra e pallone eIl primo colpo di grazia France Footballquando la fusione con la FIFA. Nella giuria furono inseriti allenatori e capitani e arrivò, nell'anno della vittoria dell'Inter in Champions e della Spagna al Mondiale, l'assegnazione più controversa che il calcio moderno possa ricordare., eliminato dall'Inter in semifinale di Champions e ai quarti dalla Germania dopo un Mondiale praticamente a secco di gol. Il secondo colpo di grazia arrivò negli anni successivi, complici le vittorie di Real e Barcellona in Champions League., vinto dalla Germania in Brasile, riuscì a scalfire questa rivalità che, di fatto, ha privato compagni di squadra comee perchè nodella possibilità di alzare al cieloe sempre meno legato al merito, seppur grande, dei due fenomeni.perché lo ha ricollocato all'interno del rettangolo verde. Un premio al merito sportivo e non al valore assoluto. Un premio per chi è stato il più incisivo (si veda bene, non il migliore) nelle vittorie, o nei percorsi, delle proprie squadre.e, probabilmente,Sì perché una delle incoerenze del Pallone d'Oro è sempre stata quella dell'essere. Dovrebbe quindi (almeno in teoria) tenere in considerazione gli ultimi 6 mesi di un'annata sportiva, quelli che assegnano titoli e trofei, e i 6 mesi dell'inizio della nuova annata.perché entrambi, il portoghese nel 2017 e il croato in questa stagione, hanno iniziato l'annata in netta crisi, con risultati e prestazioni ampiamente scadenti sia per sé stessi che per le loro squadrePer legittimare un premio tornato oggi importante serve un altro cambiamento , piccolo ma significativo, anche nella formula. Solo così, se il vincitore del Pallone d'Oro 2019 sarà di nuovo uno fra Ronaldo o Messi, lo sarà solo ed esclusivamente per quanto fatto in campo.