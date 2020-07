La pessima prestazione fornita martedì sera dal Genoa contro la Juventus è stata sottolineata in maniera acre da Luciano Moggi.



L'ex direttore generale, nel commentare la vittoria dei campioni d'Italia, non ha risparmiato pesanti critiche indirette nei confronti del Grifone, reo di non essere a suo dire neppure sceso in campo: “Mi sono piaciuti i tre gol fatti contro il Genoa - ha dichiarato Moggi a Radio Bianconera - ma si è trattato di una partita semplice per la Juventus, aspetto che bisogna tenere in considerazione. Restano i tre punti che fanno bene alla classifica. I tre gol sono stati di ottima fattura ma contro un avversario che non esisteva. Non bisogna tener conto di questa partita, non bisogna enfatizzare troppo questo risultato e soprattutto bisogna restare con i piedi per terra”.