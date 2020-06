Dovrà attendere ancora un po' Gigi Buffon prima di diventare il primatista assoluto di presenze in Serie A.



Il portierone della Juve non partirà titolare questa sera nella gara del Ferraris contro il Genoa e, a meno di un suo subentro a sfida in corso, dovrà per il momento rimandare il sogno di staccare Paolo Maldini nella graduatoria dei giocatori più presenti di sempre nel nostro massimo campionato.



Buffon e l'ex capitano del Milan sono attualmente appaiati a quota 647 gettoni. Una quota che l'estremo difensore toscano sembrava potesse toccare già questa sera contro la squadra che tifava da bambino e nello stadio in cui si recava spesso assieme allo zio. Sarri invece ha preferito dare ancora fiducia a Wojciech Szczęsny.



Ad ogni modo il primato in solitario di Buffon sembra soltanto rimandato. Il numero 77 bianconero, forte anche del rinnovo di contratto ufficializzato ieri che lo legherà ai Campioni d'Italia almeno per un'ulteriore stagione, avrà infatti molte altre opportunità per sfondare il prestigioso record.