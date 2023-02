Luciano Moggi a Radio Crc: “Con il Napoli di quest’anno non si può discutere niente, ha meritato lo scudetto dall’inizio. Hanno sbagliato in tanti tra cui il Milan. Il Napoli non ha fatto nessun errore e ha i giocatori migliori che possono dare qualcosa in più. I tredici punti non si guadagnano per caso, è bello vedere Osimhen segnare o Kvaratskhelia fare assist e gol. La Juventus? Non credo che la Juventus retrocederà, ma non posso dirlo con certezza perché non ho le carte".