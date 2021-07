Non riesce la seconda impresa in finale:. Senza Luigi Samele, infortunatosi in semifinale, contocca ancora ad. Questa volta, però, l'esperto sciabolista non riesce a lanciare la rimonta e soffre: 0-5 contro Oh Sanguk nel secondo assalto (da 4-5 a 5-10 per gli asiatici) e niente da fare anche contro Kim (si va sul 7-20 per la Corea), va poco meglio contro Gu Bongil che passa per 3-5 (da 17-30 a 20-35).Troppi i 43 anni a novembre per reggere l'urto e tenere il passo e allora largo a Samele, Berrè e Curatoli. Il destino però ha vie strane e sa regalare l'occasione per fare la storia. E' così che Samele si fa male nel primo assalto contro l'Ungheria e tocca proprio a Montano contro Szatmari.completata poi da Berrè e Curatoli, che contro il triolimpico Szilagy piazza un parziale di 5-4 che regala all'Italia il successo per 45-43 e regala, soprattutto, la finale con la Corea del Sud.La chiusura di un cerchio,. Due quelle che hanno lanciato Montano nel 2004, l'oro individuale nella sciabola e l'argento a squadre ad Atene, cui hanno fatto seguito i due bronzi a Pechino 2008 e Londra 2012 (sempre a squadre).: il padre Mario Aldo, il nonno Aldo e tre cugini del padre (Mario Tullio, Tommaso e Carlo) hanno tutti partecipato a passate edizioni delle Olimpiadi nella sciabola (tranne Carlo, fiorettista). Un destino tracciato e favorito anche dall'aiuto di grandi maestri come, sul finire degli anni '90,, quattro volte campione olimpico e in precedenza avversario del padre di Aldo.La sciabola l'amore della vita, non l'unica passione però per Montano.e le liaison che Aldo si è preso le copertine dei rotocalchi. La storia confinita 'per liti futili e furibonde' come raccontava l'attrice, poi quella con la showgirlche con Aldo stava 'impazzendo'. Ma èad aver definitivamente rubato il cuore di Montano. Classe '97, modella e atleta (campionessa di corsa nei 400 metri), Olga Plachina è diventata sua moglie e nel 2017 ha dato alla luce la figlia di Aldo,, e quest'anno il secondogenito(nato a fine marzo), diventati il centro del mondo dello sciabolista azzurro. Pronto a tornare a casa dalla sua famiglia con una medaglia in più al collo.