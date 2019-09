Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport, in cui è tornato sulle sue precedenti esperienze: "Con il Milan ho conquistato l'ultimo trofeo del club rossonero. Ho letto che Galliani tiene l'immagine di quella Supercoppa sul suo cellulare. Non valuto un fallimento la mia esperienza al Milan. Non mi hanno dato tempo di lavorare. A Siviglia sono stato esonerato dopo aver ottenuto un risultato storico, la qualificazione ai quarti di Champions e conquistato la finale di Coppa del Re. Vi sembrano risultati disastrosi?".