Durante l'intervista postrilasciata a Sky, l'allenatore dei lariani Cescsi è sentito chiedere, in maniera bonaria, se gli servirebbe per il suo centrocampo uno come Riccardo, ex Milan e Fiorentina che oggi fa l'opinionista ed era presente in studio: la risposta è stata netta.“No, era un giocatore fantastico, ma non voglio nessuno. Voglio i 25 che abbiamo e basta. Lo ricordo in Nazionale, ha fatto pure un gol contro di noi al Milan. Ma oggi penso ad altre cose”."Non abbiamo fatto niente di quello che avevamo provato in settimana. Abbiamo iniziato malissimo. Una la perdono...".

- "Il risultato è importante, ma dobbiamo creare una struttura nei prossimi anni per crescere. L'obiettivo è la salvezza, ma abbiamo bisogno di creare una struttura forte, giocando con la personalità del secondo tempo non del primo. Dobbiamo alzare il livello".