Un altro cambio di allenatore in Ligue 1. Quindicesimo in campionato, il Montpellier ha annunciato l'esonero di Romain Pitau, subentrato a ottobre dopo il licenziamento di Olivier Dall'Oglio. Insieme al tecnico va via tutto lo staff, composto da Pascal Baills e Frédéric Mendy. Domani alle 15 si terrà una conferenza stampa.