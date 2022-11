Il tecnico del Monza Raffaele Palladino ha parlato a Sky dopo la sconfitta sul campo della Lazio:



"Abbiamo giocato contro una squadra forte, mettendo idee e personalità soprattutto nel primo tempo, poi sapevamo di poterci abbassare un po' nel secondo, Sono dispiaciuto per il gol perché sono leggerezze che possiamo evitare, ma abbiamo tenuto testa alla Lazio fino alla fine, non possiamo che crescere continuando così. Non puoi pensare solo a difenderti in questo stadio, la mia squadra è costruita per proporre gioco e così abbiamo fatto".



CAMBI - "Bene Machin, Colpani, Petagna, Donati. Ho un gruppo di ragazzi seri, professionisti, una vera famiglia. Dobbiamo essere soddisfatti anche se non raccogliamo nulla".



ULTIMO PASSAGGIO - "Siamo mancati un po' nella scelta dell'ultimo passaggio, nel mettere in porta il compagno. Ma mi piace vedere il lato positivo, ci lavoreremo ma sono contento di arrivare tante volte negli ultimi 20 metri".