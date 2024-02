Monza, Palladino: 'Popovic non è pronto, sto studiando l'inglese'

Raffaele Palladino si prepara alla prossima partita di campionato e non solo. L'allenatore del Monza ha dichiarato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di sabato sul campo dell'Udinese: "Gagliardini aveva rimediato una distorsione a Empoli, questa settimana ha lavorato ancora a parte e oggi probabilmente rientra in squadra. Invece Vignato è ancora fuori, ha ancora fastidio nella zona degli adduttori. Stiamo cercando di venirne fuori, ma non è semplice e proveremo a recuperarlo nelle prossime settimane. Popovic non si è ancora allenato con la squadra, non riesce a sostenere una seduta completa e stiamo cercando di portarlo almeno ad allenarsi in gruppo, credo dalla settimana prossima".



LINGUA - "Sto studiando l'inglese, perché da ragazzino non l'ho fatto a scuola. In questo momento è fondamentale, quando ti misuri con giocatori stranieri che hanno bisogno delle spiegazioni. Con tutto lo staff stiamo cercando di imparare, a volte è necessario dare spiegazioni prima in italiano e poi in inglese. Anche questo è bello, perché ti fa crescere, e rappresenta una gestione diversa".