Prima di Lecce-Monza, ai microfoni di Dazn parla l'allenatore della squadra ospite, Giovanni Stroppa: "Questa è una partita come le altre, da vincere perché affrontiamo una diretta concorrente. Noi lavoriamo allo stesso modo, è chiaro che il mio riferimento in merito era sulla partita con l'Atalanta. E' chiaro che di partita in partita si possono utilizzare qualità diverse, ma noi abbiamo una filosofia ben precisa".