Certo che voglio segnare tanti gol ma soprattutto voglio vincere, il calcio è uno sport collettivo altrimenti si va a giocare a tennis". Ha risposto così, in occasione della sua presentazione bis da giocatore della, alle domande comprensibilmente cariche di aspettative nei confronti dell. Niente Dzeko, niente Suarez, le dinamiche di un mercato strano e all'insegna dell'opportunità hanno fatto cadere la scelta sull'ex giocatore dell'Atletico Madrid, di nuovo a Torino a 4 anni di distanza dalla precedente avventura.Si è avvicinato nella stagione 2016/2017 con la maglia del Real Madrid, quando in Liga arrivò a 15 (più altri 8 distribuiti tra le altre competizioni), mentre nell'ultima annata in Spagna il suo bottino in campionato è stato di 12 centri., più portato a svariare che ad occupare l'area di rigore e a dialogare coi compagni,. Pirlo chiedeva a Paratici e Nedved il classico attaccante di manovra per il suo modo di vedere calcio, ma dipendere ancora per un'altra stagione dall'immortale Cristiano Ronaldo dal punto di vista realizzativo rischia di essere rischioso., quelli che possono risolvere le sfide clou e determinare una carrieraInter e Milan più volte colpite tra campionato e una finale di Coppa Italia, Real Madrid, Borussia Dortmund, Manchester City le sue vittime nelle notti di Champions League a tinte bianconere.- un centro a testa per Douglas Costa e Bernardeschi - troppo pochi per una squadra a tratti incapace di offrire una manovra offensiva efficace e coinvolgente.che ha comunque tra le mani un potenziale fenomeno come Kulusevski in più,e non avere anche lui una Juve Ronaldo-dipendente. Confidando nell'evoluzione di Morata, l'uomo dei gol pesanti "condannato" a indossare i panni del grande bomber.